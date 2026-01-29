VaiOnline
Sos
30 gennaio 2026 alle 00:33

Naufragio evitato, viaggio verso Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dovrebbe arrivare oggi al porto di Cagliari la “Blue Ocean A”, che ha rischiato il naufragio davanti all’Isola di San Pietro. La nave cargo, adibita al trasporto di animali, viaggiava (vuota) tra l’Egitto e Cartagena, in Spagna. La Guardia costiera, dalla notte di mercoledì, ha coordinato i soccorsi. Ieri mattina la nave (foto Fabio Murru) è stata messa in sicurezza, con l’equipaggio che è rimasto a bordo. Su richiesta dell’armatore (la “Blue Ocean A” batte bandiera di Saint Kitts and Nevis, stato caraibico), il cargo viene trainato verso Cagliari con un rimorchiatore.

a pagina 5

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 
Caltanissetta

Niscemi, stop mutui. «Frana più grande del Vajont»

Musumeci: area rossa destinata ad allargarsi, inchiesta su cosa è stato fatto dopo il ’97 