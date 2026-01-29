Naufragio evitato, viaggio verso Cagliari 

Dovrebbe arrivare oggi al porto di Cagliari la “Blue Ocean A”, che ha rischiato il naufragio davanti all’Isola di San Pietro. La nave cargo, adibita al trasporto di animali, viaggiava (vuota) tra l’Egitto e Cartagena, in Spagna. La Guardia costiera, dalla notte di mercoledì, ha coordinato i soccorsi. Ieri mattina la nave (foto Fabio Murru) è stata messa in sicurezza, con l’equipaggio che è rimasto a bordo. Su richiesta dell’armatore (la “Blue Ocean A” batte bandiera di Saint Kitts and Nevis, stato caraibico), il cargo viene trainato verso Cagliari con un rimorchiatore.

a pagina 5