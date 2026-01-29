VaiOnline
Polemica.
30 gennaio 2026 alle 00:32

CasaPound alla Camera per l’altolà ai migranti «Iniziativa inopportuna» 

La tensione è a livelli d’allerta. Con le opposizioni sul piede di guerra e un botta-risposta senza sconti fra leghisti. Il finale non è ancora scritto. Per adesso, l’ultimo capitolo è stato un monito del presidente della Camera, Lorenzo Fontana: la conferenza stampa di stamattina alla Camera del comitato Remigrazione e Riconquista è «inopportuna», ha detto.

Al centro delle proteste degli ultimi giorni c’è l’annuncio della partecipazione del portavoce di CasaPound Luca Marsella. Fontana si è rivolto direttamente al collega di partito, il deputato Domenico Furgiuele, che ha prenotato la sala stampa di Montecitorio, dando sostegno all’iniziativa: «Spero che ci ripensi. Rivolgo il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni». La risposta di Furgiuele è stata picche: «Il presidente della Camera fa il suo mestiere, ma non mi piegherò a un centrosinistra che si riempie la bocca di democrazia salvo poi spaventarsi di fronte alle iniziative dei cittadini. La conferenza si fa».

Le opposizioni, però, sono intenzionate a mettere i bastoni fra le ruote e potrebbero organizzare iniziative dell’ultimo minuto per «impedire l’ingresso di nazisti nel palazzo». L’appuntamento è in programma da tempo. E fin da subito ha sollevato un vespaio. Per scongiurare che la Camera possa fare da palco, per dirla con la capogruppo del Pd Chiara Braga, a «gruppi estremisti che si richiamano al fascismo e al nazismo, come i naziskin», le opposizioni hanno rivolto appelli a tutti: al presidente Fontana come ai vertici del gruppo della Lega.

Oltre a Marsella, alla conferenza stampa ci saranno Salvatore Ferrara, Ivan Sogari e Jacopo Massetti: lanceranno la raccolta di firme per una legge popolare sulla remigrazione, un tema caro al generale Roberto Vannacci. E il deputato Furgiuele è considerato vicino alle posizioni del generale.

