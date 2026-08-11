Strade gruviera, 500mila euro in cantiere 

Buche, avvallamenti, piani sfalsati. Le strade di Sestu sono un percorso di guerra e i marciapiedi non sono certo in migliori condizioni. Così il Comune corre ai ripari con un appalto per restituire decoro e sicurezza alla rete viaria cittadina e pensa anche alla segnaletica.«La somma investita è di 500mila euro, a breve verrà fatta l’aggiudicazione», annuncia il vicesindaco e assessore all’Arredo urbano e Traffico Massimiliano Bullita.

Gli interventi

Il progetto approvato», interviene il consigliere con delega ai Lavori pubblici Matteo Taccori, «comprende quindici interventi su altrettanti punti altamente critici in varie vie, tra le quali una porzione di via Vittorio Veneto, via Marconi, via Scipione, via Roma, via Sant’Isidoro e via Nuova. I lavori prevederanno in alcuni casi la fresatura del manto logorato, la stesa del nuovo tappeto d’usura e il rifacimento completo della segnaletica orizzontale. In altri casi gli interventi serviranno per risolvere annose criticità legate ad attraversamenti, rampe, marciapiedi pericolosi e smaltimento delle acque meteoriche».

La programmazione

Certo, è solo la punta dell’iceberg. «Sappiamo bene che le condizioni di diverse strade di Sestu richiedono interventi importanti e che non è possibile risolvere in una sola volta tutti i problemi», sottolinea il sindaco Michele Cossa. «Questo intervento rappresenta però un passo concreto», spiega. «Vogliamo procedere secondo una scala di priorità, intervenendo innanzitutto nelle situazioni più critiche e costruendo nel corso del mandato un programma continuativo di manutenzione della rete stradale. Lavoreremo con metodo e continuità, trovando nel bilancio le risorse necessarie. La qualità delle strade riguarda la sicurezza delle persone e la qualità della vita quotidiana».

La continuità virtuosa

Una volta individuato il migliore offerente, i lavori potranno partire. «Dedicheremo particolare attenzione alla sicurezza della circolazione, in una strategia più ampia che comprende l’attuazione del Pums, il Piano urbano del Traffico e la futura predisposizione di un Piano comunale della manutenzione della rete stradale, basato sul monitoraggio delle condizioni delle pavimentazioni, la definizione delle priorità e la programmazione pluriennale degli interventi», conclude Cossa. Per Matteo Taccori, «questo traguardo è il risultato dell’impegno della precedente amministrazione di Paola Secci e di tutto il personale tecnico e amministrativo. Un’opera nell’interesse dei cittadini».

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