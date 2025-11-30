Strade da asfaltare, al via 20 cantieri 

Altri 4 milioni e 200mila euro investiti per oltre 20 strade da sistemare dopo anni di lamentele e disagi, in centro così come nelle zone extraurbane della città. La Giunta vara il nuovo piano degli asfalti, arrivato al quinto lotto, spalmando il tesoretto in cassa e stilando la lista delle priorità. «Completiamo il programma studiato a inizio consiliatura», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, che traccia un bilancio delle vie riqualificate dal 2021 ad oggi - 58 chilometri con 8 milioni già spesi - in attesa del via ai lavori - di competenza della Città metropolitana - in viale Marconi.

La mappa

Il nuovo accordo quadro - con la stessa impresa del precedente concluso di recente - partirà all’inizio del prossimo anno. La lista delle priorità è contenuta nell’atto d’indirizzo approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. Oltre venti le strade in elenco: via Sant’Antonio, via Cimabue e via Eleonora d’Arborea - le ultime due problematiche soprattutto per via delle radici degli alberi della scuola vicina - via Sicilia, via Cagliari, via Giotto, via De Gasperi, via Irlanda, via Manzoni, via Merello e anche due piccoli tratti di ripristino nell’ingresso in città da via Marconi. E ancora: via Principessa Jolanda, via Pizzetti e via Siena. Inoltre è prevista la sistemazione di via Roma e di via Giotto. Fra le priorità ci sono anche via Don Giordi, la strada d’ingresso al parco che sarà interessata da un nuovo tappeto stradale ecologico, e diverse strade di Flumini: via San Giovanni, l’arteria che costeggia il parco Parodi, via Degli Ontani, via Mar Egeo, via Marco Polo, nel tratto iniziale, e alcuni stralci di via Tharros.

Quinta tranche

Di fatto si tratta del quinto step del piano degli asfalti messo in campo dall’attuale amministrazione comunale, con 4 milioni appena investiti che si sommano agli oltre 8 milioni già spesi, distribuiti negli anni, e 58 chilometri di strade, tra centro e litorale, sistemate. «Le urgenze erano tante», ricorda l’assessore riferendosi alle storiche buche presenti in diverse strade, incubo per automobilisti e pedoni. «Con il quinto lotto completiamo il programma studiato a inizio consiliatura per ridare dignità sia alla viabilità cittadina che a quella strategica di Flumini, lì dove eravamo già intervenuti su diverse vie di primaria importanza per gli abitanti della frazione e che ora vedrà migliorare ulteriormente le condizioni generali grazie ad altri lavori mirati. Procederemo in base alle priorità ma abbiamo già un elenco aggiuntivo pronto, con strade che potranno essere inserite in base a quanto riusciremo a risparmiare nei lavori».

