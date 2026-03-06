VaiOnline
Ciclismo.
07 marzo 2026

Strade Bianche, Pogacar corre per il poker 

Siena. Tadej Pogacar, tre volte vincitore (per ciò gli è stato intitolato il tratto sterrato di Colle Pinzuto) è il logico favorito della 20ª Strade Bianche. Oggi puntano ad arrivare per primi sull’iconico traguardo di Piazza del Campo, a Siena, dopo 201 km caratterizzati da saliscendi e 14 tratti sterrati per complessivi 64,1 km. Nella Uae Emirates c’è anche Isaac Del Toro. Tra i rivali, da seguire il giovanissimo francese Paul Seixas (Decathlon). Per gli italiani, Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) ma anche il vincitore e il secondo classificato del Giro della Sardegna, Filippo Zana e Gianmarco Garofoli, entrambi della Soudal-QuickStep.

Sempre oggi la 12ª Strade Bianche femminile, di 133 km, con tutte le migliori al via, con Elisa Longo Borghini ma soprattutto Lotte Kopecki e Demi Vollering che sino spartite le ultime quattro edizioni.

Intanto l’australiano Michael Matthews (Jayco AlUla), classe 1990, è stato protagonista di un incidente stradale giovedì a Olivetta San Michele (Imperia). In bici si è scontrato frontalmente con un mezzo medico della Samu riportando trauma facciale e fratture gravi a entrambi i polsi.

Roberto Carta