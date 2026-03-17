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San Gavino.
18 marzo 2026 alle 00:14

Strade, aiuole e campi da tennis: il piano dei lavori di manutenzione 

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Piccoli e grandi cantieri a San Gavino Monreale per abbellire il paese e renderlo più accogliente. Così è appena stato sottoscritto il contratto di appalto con l’impresa affidataria, che permetterà di sistemare alcune delle strade disastrate. «A breve», spiega il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici, «potranno prendere il via i nuovi bitumi sulla via Villacidro, viale Trieste e via Sassari. Inoltre saranno previsti tre nuovi attraversamenti pedonali negli ex passaggi a livello (via Roma, Convento e Santa Severa): in totale saranno spesi 150mila euro». Inoltre ci sono diversi interventi di manutenzione e sistemazione degli spazi verdi e dei parchi grazie ai lavoratori ex Keller e al progetto Lavoras. «Piccoli interventi di manutenzione su panchine, marciapiedi, aiuole, che contribuiranno a migliorare il nostro decoro urbano. In consiglio comunale abbiamo approvato il regolamento sul verde partecipato che consentirà di curare con maggior attenzione molte piccole aree verdi disseminate in tutto il centro urbano».

Intanto si registrano continui progressi nell’andamento dei lavori di manutenzione dell’impianto sportivo di tennis di via Dante. Il costo complessivo degli interventi è di circa 300mila euro e verrà rifatta la superficie dei due campi da tennis, realizzato un terzo campo per i più piccoli, riqualificata sarà l’area degli spogliatoi, dei bagni, degli uffici e, infine, rinnovato l’impianto di illuminazione e migliorati gli spazi esterni. (g.pit. )

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