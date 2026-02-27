Strada 54 al buio, pericoli sul ponte Tirso 

La strada 54 al buio, soprattutto il tratto che attraversa il ponte sul Tirso all’ingresso nord della città, torna al centro del dibattito politico in Provincia. I consiglieri del Campo (Largo Renzo Ponti, Laura Celletti, Angelo Masala e Federica Piras) hanno presentato un’interrogazione per chiedere interventi urgenti «sul malfunzionamento dell’illuminazione», denunciando una situazione che mette a rischio la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Il ponte è una delle arterie più trafficate del territorio, ma da settimane si registrano riduzione dell’intensità luminosa e tratti completamente al buio.

«La sicurezza di chi viaggia non può attendere», affermano i consiglieri, sottolineando che la carenza di manutenzione «non è una critica agli uffici, ma la prova della necessità di una programmazione economica più efficace, capace di garantire risorse e interventi tempestivi». Nell’’interrogazione si chiede lo stato dell’impianto di illuminazione, la volontà di procedere con una manutenzione straordinaria urgente, la presenza di fondi dedicati nel bilancio e le tempistiche previste per avviare le procedure di ripristino. «Garantire una strada illuminata significa proteggere chiunque percorra quel tratto - evidenziano i firmatari - La politica deve mettere gli uffici nelle condizioni di lavorare». ( s. c. )

