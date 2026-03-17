«Stop ai lavori per la fibra, sistemate le strade» 

A Sant'Antioco si fermano i lavori per la posa della fibra ottica. A disporre lo stop è stato il sindaco Ignazio Locci, dopo aver riscontrato diffuse criticità legate al mancato ripristino del manto stradale in numerose vie del centro urbano. Negli ultimi mesi gli interventi hanno interessato decine di strade: secondo una prima ricognizione, sarebbero circa cinquanta quelle in cui gli operai hanno effettuato scavi, posato tubazioni e cavi e successivamente ricoperto le trincee con malta provvisoria, senza però completare il ripristino definitivo dell’asfalto. Una situazione che, complice anche il maltempo registrano fino ad oggi, ha generato disagi e potenziali rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Il Comune

Di fronte a questo scenario, l’amministrazione comunale è intervenuta in maniera decisa. Gli agenti della Polizia locale hanno imposto l’alt ai cantieri ancora attivi nel centro, bloccando temporaneamente le operazioni. «Il progetto di posa della fibra ottica è un’infrastruttura importantissima - ha sottolineato Ignazio Locci - e la sosteniamo, ovviamente. Ma è altrettanto fondamentale garantire la sicurezza e il rispetto delle prescrizioni autorizzative. Ci aspettiamo quindi il ripristino di quanto realizzato finora, poi si potrà proseguire». Il provvedimento si inserisce nell’applicazione delle regole comunali che disciplinano gli scavi su suolo pubblico: chi interviene sulle strade ha l’obbligo di ripristinare correttamente il manto stradale, una norma che vale per cittadini e imprese.

Il maltempo

A complicare il quadro è intervenuto anche il recente periodo di piogge abbondanti, che ha accentuato le criticità. «Il maltempo - ha aggiunto il sindaco - ha creato ulteriori problemi nell’esecuzione dei lavori, con forti rallentamenti e aumentato i disagi per la cittadinanza». Parallelamente allo stop, è stato definito un primo programma di interventi per il ripristino. Subito dopo l’ordine di fermata da parte del sindaco, l’impresa esecutrice ha comunicato l’avvio delle operazioni di asfaltatura in 25 strade, per poi proseguire progressivamente nelle altre arterie interessate. L’obiettivo è quello di restituire decoro urbano e condizioni di sicurezza adeguate nel più breve tempo possibile. Anche il Comune farà la sua parte: già dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori in via Nazionale. «Solo dopo il completamento dei ripristini – ha concluso Locci – i cantieri per la fibra potranno ripartire. L’obiettivo resta quello di estendere la rete anche alle zone ancora non servite, ma nel rispetto delle regole e delle condizioni di sicurezza». Una linea chiara, ribadita dall’amministrazione: sviluppo tecnologico sì, ma senza deroghe sulla tutela del territorio e dei cittadini.

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