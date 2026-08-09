Stop ai blackout idrici, 700mila euro per la nuova condotta 

La missione è di massima importanza: potenziare le fonti di approvvigionamento idrico per prevenire il ripetersi delle pesanti emergenze che negli ultimi anni hanno tormentato il paese, tra perduranti blackout idrici, forti cali di pressione e altri problemi.

Il Comune ha appaltato i lavori da 700mila euro che erano stati finanziati proprio a seguito del guasto in una delle due sorgenti di alimentazione che aveva causato un pesante blackout idrico di oltre due mesi in buona parte dei rioni della zona a nord dell’abitato. «Ci siamo», dice l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba. «Abbiamo affidato i lavori che ora stanno reperendo le attrezzature per poi avviare i cantieri. In soli 8 mesi sono stati completati tutti gli iter amministrativi e tecnici: è un risultato importante per la sicurezza idrica di Domusnovas».

I lavori previsti riguardano il potenziamento del potabilizzatore e la realizzazione di una condotta per collegare lo stesso potabilizzatore alla presa d’acqua di via Roma. Lo scopo è quello di avere a disposizione ulteriori risorse idriche in caso di problemi alle due sorgenti che alimentano il paese. Intanto, dopo aver riparato le numerose perdite, grazie alle economie di un precedente finanziamento, è stata avviata la sostituzione della vecchia condotta idrica di via Nazario Sauro.