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Oggi al Doglio di Cagliari
31 maggio 2026 alle 00:27

Stile Pink Floyd Lady Gilmour e le MGW a Olbia 

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Debutto Oltremanica per le coriste della voce dei Pink Floyd, David Gilmour: MGW Quartet ha scelto Olbia per il primo concerto fuori dal Regno Unito. Nell'ambito della diciannovesima edizione del Culturefestival, rassegna di musica e arti con la direzione artistica del musicista e compositore, Simone Pittau, ieri sul palco del molo Brin, la formazione britannica composta dalla figlia d'arte Romany Gilmour, dalle sorelle Hattie e Charley Webb con un curriculum che vanta importanti collaborazioni tra cui Tom Petty e Leonard Cohen, e dalla vocalist Louise Marshall, già protagonista con la Jools Holland Orchestra, ha incantato il pubblico con uno spettacolo di novanta minuti, tra interpretazioni del repertorio dei Pink Floyd e brani inediti, scritti a otto mani, alternando voce, pianoforte, chitarra, percussioni e arpa. Oltre ad accompagnare David Gilmour, raccontano le giovani artiste britanniche, «portiamo avanti un progetto musicale, nato un anno fa, con l'intento di creare insieme nuove opportunità al di là dell'esperienza con David, che ci sostiene, e con il quale esprimiamo le nostre peculiarità».

La tappa olbiese della manifestazione, nata nel 2008 che ha portato sui palchi della Sardegna leggende della musica internazionale, si è chiusa con il concerto blues della Francesco Piu Band, e, questa sera, trasloca al teatro Doglio di Cagliari con l'esibizione del quartetto femminile.

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