Sterpaglie a fuoco, distrutto un veicolo in sosta 

Giornata difficile ieri sul fronte degli incendi a Quartucciu. Due diversi roghi sono divampati in via Monte Spada e in via Salvo D'Acquisto a pochi passi dal confine con Quartu.

In via Montespada sono andati in cenere due ettari di sterpaglie e le fiamme hanno divorato anche un’auto in sosta proprio accanto al terreno incolto. Sul posto sono intervenute le squadre di protezione civile dei Nos e della Paff che hanno spento il rogo prima che avesse conseguenze ancora più gravi.

In via Salvo D'Acquisto le fiamme si sono sviluppate a bordo strada aggredendo il vicino canneto e soltanto le bonifiche portate avanti dal Comune sulle sponde del rio Is Cungiaus hanno evitato che la situazione diventasse ben più grave. L'immediato intervento dei Nos ha contenuto l'incendio che ha minacciato le auto parcheggiate.

Il fumo era visibile da Quartu e all'inizio si erano temute conseguenze ben peggiori. Purtroppo le sterpaglie continuano a costituire una miccia pronta a esplodere e sono ancora tantissimi in tutto l'hinterland i terreni che non sono stati bonificati.

Anche a Quartucciu la stagione dei roghi era cominciata malissimo. Qualche giorno fa un incendio in località Cuccuru Baulanu nella zona di campagna aveva richiesto l’intervento di due elicotteri decollati dalle basi di Pula e Villasalto e a fine maggio un rogo doloso aveva devastato l’Orto giardino Mariposa de Cardu.

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