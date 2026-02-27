Stefano Tura vince “Giallo Guilcier” Stasera a Ghilarza  

Seconda edizione per il Premio “Giallo Guilcier”, che si conclude questa sera a Ghilarza alle 17 con la premiazione del miglior giallo inedito e il riconoscimento a Stefano Tura, giornalista Rai e scrittore, per la sua attività di promozione e divulgazione del genere in Italia. Con la sua voce e la sua competenza, Tura ha contribuito negli anni a costruire uno spazio critico e appassionato attorno al noir e al poliziesco, portando nelle case degli ascoltatori storie, autori e tendenze attraverso il programma “Re Noir” su Radio Rai.

La serata sarà incentrata sulle attività di divulgazione, mettendo in primo piano chi il giallo lo esplora e lo racconta come patrimonio narrativo contemporaneo: spazio quindi a una panoramica storica a cura di Eleonora Carta, scrittrice e saggista, e al racconto degli strumenti giudiziari e investigativi affidato allo scrittore e presidente del Tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu. In chiusura, Stefano Tura terrà una breve lectio sullo stato di salute del giallo italiano.

Nel cuore della Sardegna, il Guilcier si propone come luogo di riflessione e laboratorio sul giallo come chiave per leggere la società, e la scelta di premiare Tura indica una direzione chiara: il noir non è solo intrattenimento, ma strumento critico che ha bisogno di voci competenti per essere compreso e raccontato. L’evento, organizzato per conto dell’Unione dei Comuni del Guilcier da Memoria Storica e Ischìre, sarà ad accesso libero presso i locali di Via Matteotti 77 ( c.a. ).

