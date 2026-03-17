Squadra in ritiro ad Assemini da stasera 

Il Cagliari anticipa di un giorno il ritiro pre-Napoli. I giocatori rossoblù si trasferiranno, dunque, al Crai Sport Center di Assemini già questa sera dopo l’allenamento. A chiederlo sarebbe stata la stessa squadra per serrare le fila dopo la figuraccia di Pisa in vista della sfida con i campioni d’Italia in carica in programma venerdì alle 18.30 alla Unipol Domus.

Il punto

Per la partita con i partenopei (anticipo dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A) rientra dalla squalifica Esposito. Dovrà, a sua volta scontare il proprio turno per l’espulsione rimediata a Pisa, invece, Obert. Un forfait pesante a sinistra considerato l’infortunio contro il Como di Idrissi, che si è aggiunto alla lista dei rossoblù traditi dal crociato. E se Belotti conta ormai i giorni che lo separano dal ritorno in campo col gruppo (approfitterà presumibilmente della sosta per farlo), per Felici la stagione è già finita, così come per l’esterno di Sadali.

Scalpitano

Ancora in personalizzato Borrelli. Sono ormai rientrati a regime i vari Gaetano, Mazzitelli e Mina, già in campo domenica allo stadio Arena Garibaldi. Scalpita ora Deiola, pronto a rientrare proprio contro il Napoli.

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