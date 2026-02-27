Speculazione energetica, il film Quo Vadis Sardinna? 

Domani alle 16.30 al Centro polifunzionale di Cobingiu è in programma la proiezione di "Quo vadis, Sardinna?" un documentario del 2026 diretto da Antoni Cònzu che analizza la massiccia speculazione energetica in atto in Sardegna, sia attraverso l’eolico che il fotovoltaico, denunciando come il territorio sia terra di conquista. Il film dà voce a comitati, pastori e cittadini, sollevando il problema della salvaguardia del paesaggio e dell'autodeterminazione. Il film è sostenuto dalle associazioni che stanno dando battaglia contro la speculazione, Ventu Hontrariu, Gallura contro, Comitato Sarcidano per la difesa del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA