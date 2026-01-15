Sorpresa nel bilancio: per molti servizi tariffe in aumento 

Il bilancio di previsione triennale 2026/ ‘28 che la Giunta Sanna presenterà al Consiglio tra la sventagliata di incassi e di pagamenti (presunti), il cittadino contribuente scoprirà che le imposte e le tasse, ovvero Imu, Tari e addizionale all’Irpef non cambieranno di un centesimo di euro rispetto alle tariffe in vigore mentre a partire da quest’anno aumenteranno le tariffe a domanda individuale: ludoteca, trasporto e mensa scolastica, diritti di segreteria, imposta di soggiorno, occupazione di suolo pubblico.

Aumenta anche, e non di poco, la tariffa per le concessioni cimiteriali. Da quest’anno ottenere in concessione un loculo (il posto in cimitero non si acquista) costerà il 29 per cento in più, la tariffa da 1.300 euro sale a 1.820,70 euro. L’aumento, spiegano dalla Giunta, «è dovuto al consistente incremento dei costi delle materie prime» come da dettagliate analisi economiche finanziarie.

Restano invariati a 130 euro i diritti per le operazioni di tumulazione e estumulazione. Il principio che regola questo e altri servizi è la copertura delle spese fatte salve le esenzioni e le agevolazioni fissate nei singoli regolamenti. Tirate le somme il risultato finale presunto di amministrazione al 31 dicembre 2026 è di 23,4 milioni che per effetto dei 15 milioni di accantonamenti, di cui 14,4 milioni di euro per crediti di dubbia esigibilità, e di 3,4 milioni vincolati per trasferimenti, riduce la parte disponibile a 4,5 milioni.

Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta e illustrata dall’assessore Simone Prevete, passa ora nelle mani del Consiglio per l’approvazione definitiva, termine ultimo 28 febbraio.

