Sa Serrixedda.
17 novembre 2025 alle 00:26

Sorpresa all'ecocentro, tra i rifiuti compare una maestosa cicogna 

La sorpresa che non ti aspetti arriva in un pomeriggio come tanti all’ecocentro comunale a Sa Serrixedda.

Laddove vengono conferiti i rifiuti che non vengono ritirati con il porta a porta, è comparsa all’improvvisa una cicogna bianca. La sua presenza, e non poteva essere altrimenti, è stata subito notata dagli operatori del centro e dai cittadini che si trovavano nel piazzale in quel momento e che subito hanno preso i telefoni per immortalare lo splendido volatile, che per nulla intimorito, continuava a scorrazzare nel cortile.

Grande, elegante e maestosa la cicogna bianca è facilmente riconoscibile per il suo piumaggio bianco con penne nere nelle ali. Si tratta di un uccello migratore in grado di percorrere enormi distanze, svernando dall'Africa subsahariana fino al Sud Africa, ma anche nel nel subcontinente indiano.

La cicogna bianca è principalmente un visitatore estivo in Sardegna, con un leggero aumento numerico registrato negli ultimi anni. Si sono verificati alcuni tentativi di nidificazione, riscontrati soprattutto nella zona nord-occidentale dell'Isola. Ma da dove sia arrivata fino all’ecocentro non si sa. Non ci sono nemmeno segnalazioni specifiche o studi recenti che documentino la presenza della cicogna bianca a Molentargius. Una presenza affascinante che sarà sicuramente oggetto di studi specifici da parte degli esperti.

