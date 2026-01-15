VaiOnline
Sono aperte le adesioni al Carnevale 

Dopo il successo dell’anno scorso, è pronto a tornare anche in questo 2026 il Carnevale quartese organizzato dalla Pro Loco. In questi giorni sono aperte le adesioni per partecipare all’evento nelle diverse categorie previste. Basta contattare la Pro loco tramite i canali social o direttamente in sede all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, al piano terra l’ufficio sulla sinistra.

E se il programma sarà svelato di volta in volta nelle prossime settimane, già ci sono delle certezze. Prima di tutto, le date: il 12 febbraio giovedì grasso la sfilata delle scuole con la partecipazione delle associazioni per le strade del centro della città e il 14 febbraio la grande sfilata per gli adulti e i bambini con carri, maschere a piedi e maschere tradizionali nei carri allegorici. Seguirà infine la grande festa in piazza mercato con zeppole per tutti.

Come sempre ci saranno i premi: il miglior carro, la miglior maschera, la miglior maschera baby e il miglior gruppo in maschera con minimo venti partecipanti.

L’anno scorso il Carnevale quartese aveva visto la partecipazione di migliaia di persone e di gruppi provenienti da tutte le parti dell’Isola. Tra questi il carro di Gigi Riva e i vincitori di una categoria, con il carro Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Gli organizzatori sperano che anche quest’anno possa ripetersi il successo registrato nel 2025.

