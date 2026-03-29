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Al Salveti.
30 marzo 2026 alle 01:10

solo un punto per il budoni con la cenerentola cassino 

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Cassino 0

Budoni 0

Cassino (4-3-3) : Lovecchio, Maini, Carnevale, Veron, Plini, Del Gesso, Nardelli (13’ st Verrecchia, 44’ st Morra), Cavaliere (20’ st Greco), Sorrentino (33’ st Figliolia), Magliocchetti (31’ st Merolla), Tribelli. In panchina Martinelli, Rossi, Vairo, Pede. Allenatore Mancone.

Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa, Diop, Schirru, Farris, Madero, Jakac (23’ st Mascia), Mihali (35’ st Pinna), Ljubanovic, Ladu, Santoro. In panchina Budano, Garcia, Ferrari, Nunes, Codraro, Dossena, Yanovskyy. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Dell’Oro di Sondrio.

Note : espulso Mascia, ammoniti Cavaliere, Veron, Nardelli.

Cassino. Termina a reti bianche la sfida tra Cassino e Budoni, un match intenso dove a prevalere sono state le difese.

Nel primo tempo sono i sardi a farsi preferire sul piano del ritmo: Jakac e Santoro spaventano Lovecchio in più occasioni ma il portiere di casa risponde presente. Al 32’ il Cassino esulta per il gol di Del Gesso ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nella ripresa il copione non cambia. Il Budoni fallisce una clamorosa occasione al 52’ con Jakac, mentre il neoentrato Mascia impegna severamente Lovecchio al 71’. In pieno recupero l’episodio che chiude i giochi: Mascia rimedia un rosso diretto per reazione su Maini. Al termine della gara il commento di Filippo Fois, presidente del Budoni: «Il Cassino è un avversario forte ma abbiamo creato più azioni noi senza purtroppo trovare il gol».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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