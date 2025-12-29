VaiOnline
Gonnesa.
30 dicembre 2025 alle 00:32

Società e associazioni sportive. sono in arrivo i contributi 

A Gonnesa sono aperti i termini per fare domanda dei contributi ordinari a favore delle società e associazioni sportive. Per presentare l’istanza è necessario attestare l’affiliazione regolare ad una federazione sportiva nazionale o ad enti di promozione sportiva, copia del bilancio consuntivo e copia del verbale della seduta di approvazione del bilancio. Le associazioni e le società sportive inoltre dovranno essere iscritte al Registro nazionale Sport e Salute, certificare il numero dei tesserati con la loro residenza ed indicare le diverse squadre specificando l’iscrizione ai vari campionati. La richiesta deve essere inoltrata all’ufficio Protocollo generale del Comune entro le 12 del 2 febbraio. (a. pa.)

