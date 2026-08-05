Slalom per evitare una buca sull’asfalto L’assessore: «Causata da una perdita idrica» 

È comparsa in via Val d’Aosta mesi fa, da allora automobilisti e ciclisti sono costretti a fare uno slalom per evitare la grossa buca formata sull’asfalto a causa della perdita di una condotta. Carmelo Mura, pescatore, percorre quella strada tutti i giorni: «Prima o poi qualcuno si farà male, ho segnalato il problema più volte ma nulla è stato fatto, il Comune si è limitato a posizionare un cartello, ma ogni auto che passa lo butta giù». Umberto Russo, assessore ai Lavori pubblici, spiega le difficoltà del Comune nel far intervenire Abbanoa: «La voragine è stata generata dalla perdita di una condotta, se non viene riparata non si può richiedere l’asfalto. Abbiamo sollecitato Abbanoa più volte, abbiamo anche incontrato i vertici dell’ente gestore, ma le attese per gli interventi di riparazione continuano ad essere lunghi». ( i.m. )

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