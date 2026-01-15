VaiOnline
Leone d’Oro a Venezia
16 gennaio 2026 alle 00:33

Silenzi e sguardi Essere famiglia nella narrazione (con superstar) di Jim Jarmusch  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da sempre annoverato tra le eccellenze del cinema indipendente, Jim Jarmusch ritorna con “Father Mother Sister Brother”: pellicola vincitrice del Leone d’Oro a Venezia per la sua mirabile sintesi tra ricerca espressiva e immediatezza. Nella cornice di tre atti, assistiamo ai complessi rapporti tra genitori e figli in età adulta, quando l’eco del focolare domestico si scontra con nuovi equilibri e dinamiche rimaste insolute. Impensieriti dalle condizioni di salute del padre, Jeff ed Emily si recano a fargli visita in New Jersey, riscoprendo una distanza emotiva, segnata da caratteri e abitudini profondamente diversi; Timothea e Lilith, invitate a casa della madre a Dublino, partecipano al rito del tè pomeridiano, ma emergono anche le rigidità di consuetudini ormai insostenibili; dopo l’incidente aereo che ha causato la morte dei genitori, Skye e Billy contano sull’amore fraterno per sostenersi a vicenda, mentre a Parigi rievocano antichi ricordi e scoprono verità su se stessi che non avrebbero mai immaginato.

Attratto da uno stile privo di formalismi, Jarmusch compone un trittico dalla struttura elegante, in cui il montaggio sostiene le battute valorizzando silenzi e sguardi, infondendo all’insieme ulteriore sostanza. L’effetto genera immediata empatia e commozione, mostrando la spontaneità della vita senza ricorrere a didascalie o a inutili stravaganze. Allo stesso modo, gli attori incarnano le diverse tipologie umane con impeccabile precisione scenica. Un’opera che, nella sua cifra naturalistica, sfugge a un allestimento arido e riesce a far risuonare autenticamente le parti più intime del proprio essere. (g. s.)

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 