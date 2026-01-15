VaiOnline
La manovra.
16 gennaio 2026 alle 00:38

Sigarette, fino a 30 centesimi a pacchetto  

Aumenti anche per sigari e tabacco trinciato, 900 milioni in più all’Erario 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da oggi “bionde” più care. Fanno male e inquinano ma garantiscono un’entrata alle casse dello Stato di ben 15 miliardi l’anno. Ai quali si aggiunge ora oltre 1 miliardo dal 2026.

Partono i primi rincari delle sigarette decisi con l’ultima manovra: da quest’anno al 2028 i prezzi aumenteranno progressivamente. Da oggi aumenti fino a 30 centesimi per la Philip Morris e le Marlboro arriveranno a toccare i 6,80 euro a pacchetto. Nei prossimi giorni i Monopoli aggiorneranno i listini anche delle altre marche.

Il dibattito

Solo nel 2026 all’Erario arriveranno circa 900 milioni in più. Aumenteranno anche i sigari e il tabacco trinciato, ma non il tabacco “riscaldato”, come quello delle note “Terea” – un mercato verso il quale le grandi multinazionali stanno convergendo. Il dibattito sulle bionde è comunque destinato a proseguire: anche se l’aumento scattato oggi è inferiore a quanto ipotizzato in fase di discussione della manovra è da segnalare che, ad esempio, da anni l’associazione degli oncologi chiede un aumento da 5 euro a pacchetto. Servirebbero a pagare il costo sociale, in termini di cure sanitarie, che questa brutta abitudine comporta.

Ma c’è chi spinge anche di più. Ad esempio Alessandro Miani, presidente dei medici ambientali di Sima. «Se si ragiona nell’ottica di aumentare le tasse su beni dannosi per la salute, bisognerebbe valutare un approccio più completo – sottolinea –, che prenda in considerazione una vasta gamma di prodotti potenzialmente nocivi. In molti altri Paesi, l’idea della “tassa sui vizi” è stata applicata con successo su diversi prodotti, dai superalcolici alle bevande zuccherate. Contribuendo a ridurne il consumo e determinando un incremento delle entrate pubbliche, destinate a coprire i costi sanitari associati».

I calcoli

Assoutenti spiega: «L’accisa sui tabacchi lavorati passa da 29,50 euro per mille sigarette del 2025 ai 32 euro del 2026, per poi salire a 35,50 nel 2027 e 38,50 nel 2028. - spiega l’associazione - L’importo minimo dell’accisa sui sigaretti sale da 37 a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026, a 49 euro nel 2027 e, a decorrere dal 2028 a 51 euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 