Sigarette, fino a 30 centesimi a pacchetto  

Da oggi “bionde” più care. Fanno male e inquinano ma garantiscono un’entrata alle casse dello Stato di ben 15 miliardi l’anno. Ai quali si aggiunge ora oltre 1 miliardo dal 2026.

Partono i primi rincari delle sigarette decisi con l’ultima manovra: da quest’anno al 2028 i prezzi aumenteranno progressivamente. Da oggi aumenti fino a 30 centesimi per la Philip Morris e le Marlboro arriveranno a toccare i 6,80 euro a pacchetto. Nei prossimi giorni i Monopoli aggiorneranno i listini anche delle altre marche.

Il dibattito

Solo nel 2026 all’Erario arriveranno circa 900 milioni in più. Aumenteranno anche i sigari e il tabacco trinciato, ma non il tabacco “riscaldato”, come quello delle note “Terea” – un mercato verso il quale le grandi multinazionali stanno convergendo. Il dibattito sulle bionde è comunque destinato a proseguire: anche se l’aumento scattato oggi è inferiore a quanto ipotizzato in fase di discussione della manovra è da segnalare che, ad esempio, da anni l’associazione degli oncologi chiede un aumento da 5 euro a pacchetto. Servirebbero a pagare il costo sociale, in termini di cure sanitarie, che questa brutta abitudine comporta.

Ma c’è chi spinge anche di più. Ad esempio Alessandro Miani, presidente dei medici ambientali di Sima. «Se si ragiona nell’ottica di aumentare le tasse su beni dannosi per la salute, bisognerebbe valutare un approccio più completo – sottolinea –, che prenda in considerazione una vasta gamma di prodotti potenzialmente nocivi. In molti altri Paesi, l’idea della “tassa sui vizi” è stata applicata con successo su diversi prodotti, dai superalcolici alle bevande zuccherate. Contribuendo a ridurne il consumo e determinando un incremento delle entrate pubbliche, destinate a coprire i costi sanitari associati».

I calcoli

Assoutenti spiega: «L’accisa sui tabacchi lavorati passa da 29,50 euro per mille sigarette del 2025 ai 32 euro del 2026, per poi salire a 35,50 nel 2027 e 38,50 nel 2028. - spiega l’associazione - L’importo minimo dell’accisa sui sigaretti sale da 37 a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026, a 49 euro nel 2027 e, a decorrere dal 2028 a 51 euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA