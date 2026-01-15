Si schianta con il parapendio, è salva 

Ha perso il controllo del parapendio e si è schiantata tra gli alberi e le rocce della costa di Baunei. Una disavventura, finita senza gravissime conseguenze, per una 28enne della Repubblica Ceca. L’incidente è accaduto intorno alle 11 di ieri. Secondo una prima ricostruzione la turista stava effettuando un volo lungo la costa quando si è trovata in difficoltà nel momento in cui non è più riuscita a controllare il mezzo finito troppo vicino alla parete. La ragazza avrebbe perso il controllo della vela, ma nella caduta si è agganciata alla scogliera di Pedralonga, salvandosi.

La centrale del 118 di Sassari, che ha ricevuto la richiesta d’intervento da alcuni compagni d’avventura, ha inviato sul posto Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia. L’equipaggio si è calato con il verricello e ha recuperato la turista, rimasta sempre vigile e cosciente durante i soccorsi, non semplici viste le condizioni impervie della zona. Il medico di bordo ha riscontrato un trauma alla colonna vertebrale e al bacino. La donna è stata trasportata, in codice rosso, all’ospedale San Francesco di Nuoro. Qui il personale sanitario ha sottoposto la giovane agli esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale. A Pedralonga è intervenuta anche la pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Lanusei.

