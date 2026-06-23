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Macomer.
24 giugno 2026 alle 00:57

Si ribalta una Bmw, traffico bloccato sulla Carlo Felice 

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Due feriti gravi, trasportati con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari: è il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio, attorno alle 15.30 sulla statale 131 (chilometro 145), in direzione Sassari, nei pressi della zona dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo. L'auto, una Bmw, con due persone a bordo, che procedeva in direzione Sassari, all'improvviso è come impazzita, col conducente che ha perso il controllo (le cause sono al vaglio della polizia stradale di Macomer), ribaltandosi più volte sull'asfalto. Grazie alla robustezza dell'auto si è potuto evitre il peggio.

Il conducente e il passeggero sono stati subito soccorsi. È scattato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso con le ambulanze e i vigili del fuoco di Macomer. I feriti sono stati estratti dalle lamiere e per entrambi è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale di Sassari. Le loro condizioni sarebbero gravi, ma i feriti non sarebbero in pericolo di vita.

Il tratto stradale è stato chiuso al traffico e lungo la statale 131, in direzione Sassari, si è formata una lunga coda di mezzi. Fatto che ha tenuto impegnate le forze dell'ordine per qualche ora. In quel tratto, dove ci sono diversi cantieri aperti, sono diversi gli incidenti che si sono verificati. Nonostante i segnali e quanto altro consiglino la prudenza.

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