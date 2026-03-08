Si cercano volontari per l’America’s cup 

È partita la caccia ai volontari per la 38ª Louis Vuitton America’s cup, inclusa la regata preliminare in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio prossimi. Gli organizzatori hanno aperto ufficialmente le candidature per entrare a far parte del team che supporterà la tappa sarda della competizione velica più famosa al mondo.

Il programma di volontariato punta a coinvolgere centinaia di persone e rappresenta una delle prime tappe operative verso l’America’s cup che culminerà a Napoli l’anno prossimo. Per la Sardegna si tratta di un’occasione di grande visibilità internazionale: nel Golfo degli Angeli arriveranno team, tecnici, media e appassionati di vela provenienti da tutto il mondo.

La maggior parte dei volontari sarà impegnata a terra, con attività di accoglienza e assistenza ai visitatori nelle aree del Race village e nelle Fan zone, oltre alla gestione dei punti informativi per aggiornare il pubblico sul programma delle regate e sugli orari delle attività. Alcuni potranno invece affiancare lo staff nelle operazioni in mare oppure collaborare con il team televisivo, la produzione dei contenuti e il Media centre internazionale.

Le candidature sono aperte a persone di tutte le età adulte, sia con esperienza nel volontariato sia alla prima partecipazione. Tra i requisiti richiesti c’è l’aver compiuto 18 anni entro il 31 dicembre scorso.

L’organizzazione incoraggia in particolare la partecipazione di cittadini e associazioni locali, con l’obiettivo di costruire una squadra capace di raccontare il territorio e accogliere il pubblico internazionale. Le candidature restano aperte: per molti appassionati di mare e di vela potrebbe essere l’occasione per vivere da vicino una tappa della storica competizione velica e contribuire all’accoglienza della Sardegna sulla scena sportiva mondiale.

