Si apre con la Coppa Italia la stagione del futsal sardo 

Sarà la Coppa Italia ad aprire ufficialmente la nuova stagione del futsal isolano. Tra venerdì 18 e sabato 19 settembre le squadre sarde torneranno in campo per il primo appuntamento ufficiale della nuova annata, dando così il via a una stagione che vedrà protagoniste le società di tutta la regione.

La competizione coinvolgerà le formazioni di C1 e C2, suddivise nei rispettivi gironi. Per quanto riguarda la C1, il Girone A è composto da Babylon F.C., Fanni Futsal Sassari, F.C. Alghero e ZB Iron Bridge; nel Girone B ci sono C’è Chi Ciak, CUS Cagliari, Oristanese e Mediterranea Cagliari; il Girone C vede invece la presenza di Calcio a 5 Gonnesa, Domus Chia Calcio a 5, Decimo Futsal e Sarfut21. In C2, il Girone A comprende Malasainas Calcio a 5, San Pio X e Portoscuso Calcio. Nel Girone B figurano Arrubia, Futsal Villasor, Uta Calcio a 5 e Virtus San Sperate. Il Girone C è formato da Città di Sestu C5, DYM Sport, Leonardo e Sibiola Serdiana, mentre nel Girone D trovano posto Happy FC, Futsal Orfea Cabras e T.A.G.A.M. Futsal. Il conto alla rovescia è dunque iniziato: il 18 e 19 settembre si torna a fare sul serio, con la Coppa Italia pronta ad aprire una nuova annata e a riportare l’agonismo sui parquet della Sardegna. Sarà il primo atto di una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti e che vedrà nuovamente tutto il movimento del nostro futsal protagonista.

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