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Decimomannu.
24 giugno 2026 alle 00:58

Sgomberato l’edificio dell’ex dopolavoro ferroviario  

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È scattato ieri alle 7 del mattino, e terminato nel primo pomeriggio, lo sgombero dell’ex dopolavoro ferroviario, edificio che si affaccia su piazza Giotto a Decimomannu e da tempo al centro di numerose segnalazioni per degrado e disturbi della quiete pubblica.

L’intervento, pianificato in coordinamento con l’autorità giudiziaria, ha visto la sinergia tra i Carabinieri della stazione e la Polizia municipale. L’immobile era stato parzialmente murato al piano terra dopo un precedente sgombero, ma continuava a essere occupato abusivamente al primo piano da diverse famiglie. Per gestire l’ordine pubblico e garantire l’assistenza necessaria sono intervenuti anche gli operatori del 118, i tecnici dei servizi tecnologici comunali e il personale dei servizi sociali, impegnati a valutare le tutele per i nuclei familiari coinvolti.«L’intervento», ha commentato la sindaca Monica Cadeddu, «è il risultato di un percorso complesso e delicato, portato avanti in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria e le forze dell’ordine, per affrontare una situazione che da tempo destava preoccupazione per le condizioni di degrado dell’immobile e per le conseguenze sulla sicurezza e sulla quiete pubblica. L’operazione ha consentito di ripristinare condizioni di legalità e sicurezza, mantenendo al contempo la necessaria attenzione verso le persone coinvolte». ( sa.sa. )

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