Severina Foddis spegne 102 candeline 

Ha sempre lavorato sodo in campagna e chissà se é proprio questo il segreto per raggiungere 102 anni. A Santa Giusta due giorni fa si è svolta la festa per la nonnina del paese, Severina Foddis, circondata da parenti, amici e amministratori comunali.

Il sindaco, Andrea Casu, ha voluto omaggiare la centenaria del paese con un bel mazzo di fiori. «Un omaggio da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità - ha detto il sindaco - Tanti cari auguri a lei». Severina Foddis, nata a Santa Giusta, abita dal 1970 nella borgata di Corte Baccas. Nel 1955 si è sposata con Antonio Zaccheddu, bracciante agricolo, con il quale ha avuto tre figli: Maria Efisia, Sandro e Rita. Oggi ha quattro nipoti e una pronipote. La nonnina è vedova dal 2000, ma non passa giorno in cui non pensi a suo marito. Cosi raccontano i familiari.

