Settimana santa, la mappa della viabilità 

È iniziata ieri la Settimana Santa e, in vista della celebrazione dei riti, l’amministrazione comunale ha deliberato le nuove regole della viabilità. Per la celebrazione dei riti religiosi, divieti di sosta e transito, e decine di strade chiuse al traffico. Domani, alle 19 sarà celebrata la suggestiva Processione dei Misteri. È istituito il divieto di sosta (15- 23,30) e di transito (18,30-23,30) nelle vie: Pullo, della Zecca, piazza Manzoni, Angioy, della Decima, Rolfi, piazza Municipio, vico Duomo, piazza Pichi, Sarcidano, piazza Lamarmora, Martini, Azuni, Musio, Cagliari, Cavour, Manno, Cavallotti, piazza Fenza, Eleonora, piazza Sella, Matteotti, piazza Collegio, Repubblica, Don Minzoni, piazza San Francesco, Satta, Chiesa San Michele.

Mercoledì la Santa Messa nella chiesa di San Michele, la benedizione con il Lignum Crucis e la distribuzione dell’ulivo. Divieto di sosta (rimozione forzata ) dalle 15 alle 23,30 e divieto di transito dalle 18,30 alle 23,30 nelle vie: Pullo, della Zecca, piazza Manzoni, Angioy e della Decima, Rolfi, piazza Municipio, vico Duomo, piazza Pichi, Sarcidano, piazza Lamarmora, Martini e Azuni, Musio, Cagliari, Cavour, Manno, Cavallotti, piazza Fenza, Eleonora, piazza Sella, Matteotti, piazza Collegio, Repubblica, Sassari, Don Minzoni, piazza San Francesco, Satta, Chiesa San Michele. Il Venerdì Santo, contempla la processione del Monte alle 9.30; e del Descenso alle 20. Divieto di sosta dalle 8 alle 24 e divieto di transito dalle 8 alle 12.30, per quanto concerne la prima processione. «Il nostro obiettivo», spiega Francesco Melis, assessore alla viabilità, «è garantire la massima sicurezza ai fedeli e ai turisti durante le processioni».

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