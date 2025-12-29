Servizio Ascot per i pazienti 

In attesa di sapere se nel turno di San Silvestro e Capodanno sarà o meno attiva la Guardia medica, i pazienti rimasti senza medico anche oggi possono contare sul servizio Ascot. Si tratta dell’ambulatorio straordinario di continuità territoriale attivo presso la Casa della salute di Giba: resterà aperto dalle 9 alle 13 per i servizi normalmente erogati dal medico di famiglia. Nei Comuni di Giba e Piscinas ci sono, infatti, ancora 1500 cittadini senza medico di base, un’emergenza per la quale da mesi protestano a nome delle comunità i sindaci Andrea Pisanu e Mariano Cogotti. Tutti i bandi sono andati deserti e fino all’attivazione del servizio Ascot i cittadini hanno vissuto il dramma di non poter contare sull’assistenza di base. Al momento, per quanto riguarda il turno prefestivo e quello festivo di Capodanno, dovrebbe essere garantito il servizio di Guardia medica.

RIPRODUZIONE RISERVATA