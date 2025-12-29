VaiOnline
Giba-Piscinas
30 dicembre 2025 alle 00:32

Servizio Ascot per i pazienti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In attesa di sapere se nel turno di San Silvestro e Capodanno sarà o meno attiva la Guardia medica, i pazienti rimasti senza medico anche oggi possono contare sul servizio Ascot. Si tratta dell’ambulatorio straordinario di continuità territoriale attivo presso la Casa della salute di Giba: resterà aperto dalle 9 alle 13 per i servizi normalmente erogati dal medico di famiglia. Nei Comuni di Giba e Piscinas ci sono, infatti, ancora 1500 cittadini senza medico di base, un’emergenza per la quale da mesi protestano a nome delle comunità i sindaci Andrea Pisanu e Mariano Cogotti. Tutti i bandi sono andati deserti e fino all’attivazione del servizio Ascot i cittadini hanno vissuto il dramma di non poter contare sull’assistenza di base. Al momento, per quanto riguarda il turno prefestivo e quello festivo di Capodanno, dovrebbe essere garantito il servizio di Guardia medica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Camera

Manovra, oggi l’ok. Tensioni rinviate

In Consiglio dei ministri sì al decreto per le armi all’Ucraina, ma Salvini non si presenta 
La tragedia

Madre e figlia morte, indagati 5 medici

Il procuratore di Campobasso: «Al vaglio eventuali negligenze nell’assistenza» 
La guerra

«Kiev ha colpito un palazzo di Putin» Zelensky: menzogne

Negoziati già a rischio Trump: «Sono arrabbiato»  
Commercio.

Saldi al via, ma in 2 milioni hanno già acquistato

In Sardegna si parte il 3 gennaio, giro d’affari complessivo da 6 miliardi 