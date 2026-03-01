Servizi sociali, lavori sospesi in via Zara 

Contratto stracciato. Il settore Lavori Pubblici mette fine all’accordo con un’azienda siciliana incaricata di completare l’ala nuova e di ristrutturare quella vecchia della sede dei Servizi sociali in via Zara. Un cantiere che rientrava nei lavori previsti per il restyling dell’ex Colonia campestre, finanziati dal Pnrr per gli interventi di rigenerazione urbana che, come specifica la missione, erano «volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale».

La conclusione anzitempo dell’intesa nasce, viene riferito nella delibera del settore, dal «grave inadempimento dell’appaltatore». Che, si riporta nel documento dell’amministrazione comunale, avrebbe «omesso l’incremento delle risorse umane e materiali a fronte degli accertati gravi ritardi esecutivi, nonostante le reiterate prescrizioni verbali e scritte». In più, si dichiara, vi sarebbe stato «un grave e significativo scostamento contabile rispetto al cronoprogramma», con «alla data del 6 ottobre 2025, uno stato di avanzamento dei lavori pari a circa il 5.9% nonostante siano decorsi 279 dei 450 giorni assegnati per la realizzazione delle opere».

L’interruzione precoce del contratto mette in forse la scadenza imposta dal Pnrr che vede nell’estate di quest’anno il termine ultimo per la conclusione dei cantieri.

