Sequestrata Ferrari di contrabbando da 700mila euro 

Genova. È la prima quattroporte di Casa Ferrari, un’auto di incredibile bellezza e potenza, un valore di circa 700mila euro. Questa supercar, una Ferrari “Purosangue” blu notte, con targa degli Emirates è scesa dal traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo. Una vera apparizione, tanto che i militari della Guardia di Finanza e gli uomini dell'Agenzia delle Dogane hanno avuto il desiderio di guardarla un po’ più da vicino, così da vicino che al controllo la lussuosa auto è risultata essere oggetto di un tentativo di contrabbando. E così la Ferrari è stata messa sotto sequestro. Alla guida della fuoriserie, c'era un cittadino francese in arrivo, via mare, da Tunisi.

L’auto, durante lo sbarco è risultata sospetta non solo perché inusuale il transito di supercar provenienti da un Paese a tassazione limitata - come sono gli Emirati Arabi Uniti - ma proprio perché alla guida c’era una persona di diversa nazionalità. La Guardia di finanza ha potuto cosi accertare il tentativo di immettere la macchina nel territorio doganale dell'Unione europea senza il dovuto pagamento di Iva e dei relativi dazi, per un importo complessivo pari a circa 170mila euro. Il conducente è stato denunciato a piede libero alla Autorità Giudiziaria genovese per il reato di contrabbando aggravato.

