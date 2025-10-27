VaiOnline
Calcio
28 ottobre 2025 alle 00:25

Cagliari, i tre assi per il Sassuolo 

Dopo il rocambolesco pareggio di Verona, Pisacane si gode il suo tris d’assi – il portiere Caprile, il laterale Idrissi e l’attaccante esterno Felici – che hanno consentito, fra grandi parate e gol, di portare a casa un punto in una gara in salita. Per il Cagliari subito un’altra prova delicata, giovedì alle 18.30 alla Unipol Domus contro il Sassuolo, diretta concorrente per la salvezza. Ancora incerto il recupero di Mina e Deiola, i due sono sotto osservazione. Oggi la Serie A torna in campo con Lecce-Napoli (18.30) e Atalanta-Milan (20.45). Nella foto, Idrissi festeggiato da capitan Pavoletti dopo il primo gol in Serie A.

a pagina 32

