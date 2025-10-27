Schlein pressa Conte: l’alleanza progressista subito dopo le regionali 

Se c'è un aggettivo su cui Elly Schlein e Giuseppe Conte possono ritrovarsi è “progressista”. Perché tra Pd e M5S va ancora costruita una coalizione su un programma comune. Il leader pentastellato appena riconfermato aveva spiegato in diretta social che i due partiti ancora non sono alleati. «Ha detto che l’alleanza si costruisce su un programma progressista e coerente, e io sono d’accordo. Dal giorno dopo le regionali costruiamo questo programma progressista e non facciamolo chiusi nelle stanze, facciamolo con il Paese», risponde Elly Schlein. Anche se per ora la coalizione ha raccolto risultati elettorali altalenanti. «A volte si vince, a volte si perde», dice Schlein, ma «dopo le prime tre regionali il Pd in voti assoluti ha preso più consensi di FdI». E Poi: «Quando io sono diventata segretaria del Pd qualcuno ci dava sulla via dell’estinzione, al 14% nei sondaggi sotto i 5 Stelle. Siamo tornati in mezzo alla gente, davanti alle fabbriche e agli ospedali e siamo arrivati al 24%. Se qualcuno ha nostalgia del periodo in cui il Pd governava con un pezzo della destra, quel tempo è finito». Ma con il M5S restano delle distanze, in particolare sull’Ucraina: «Troveremo la sintesi e l’accordo anche su questo, l’abbiamo trovato sul riconoscimento della Palestina», spiega Schlein, che però ammette: «Ci sono delle differenze su come supportare l’Ucraina, ma penso che siamo tutti d’accordo che serve uno sforzo politico e diplomatico dell’Ue». Dall’ala centrista del Pd, si è radunata intorno alla nuova corrente “Crescere!”, Pina Picierno ricorda: Noi vogliamo ritrovare il Pd che abbiamo fondato, coraggiosamente riformista».

