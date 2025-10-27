VaiOnline
Campo largo.
28 ottobre 2025 alle 00:25

Schlein pressa Conte: l’alleanza progressista subito dopo le regionali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Se c'è un aggettivo su cui Elly Schlein e Giuseppe Conte possono ritrovarsi è “progressista”. Perché tra Pd e M5S va ancora costruita una coalizione su un programma comune. Il leader pentastellato appena riconfermato aveva spiegato in diretta social che i due partiti ancora non sono alleati. «Ha detto che l’alleanza si costruisce su un programma progressista e coerente, e io sono d’accordo. Dal giorno dopo le regionali costruiamo questo programma progressista e non facciamolo chiusi nelle stanze, facciamolo con il Paese», risponde Elly Schlein. Anche se per ora la coalizione ha raccolto risultati elettorali altalenanti. «A volte si vince, a volte si perde», dice Schlein, ma «dopo le prime tre regionali il Pd in voti assoluti ha preso più consensi di FdI». E Poi: «Quando io sono diventata segretaria del Pd qualcuno ci dava sulla via dell’estinzione, al 14% nei sondaggi sotto i 5 Stelle. Siamo tornati in mezzo alla gente, davanti alle fabbriche e agli ospedali e siamo arrivati al 24%. Se qualcuno ha nostalgia del periodo in cui il Pd governava con un pezzo della destra, quel tempo è finito». Ma con il M5S restano delle distanze, in particolare sull’Ucraina: «Troveremo la sintesi e l’accordo anche su questo, l’abbiamo trovato sul riconoscimento della Palestina», spiega Schlein, che però ammette: «Ci sono delle differenze su come supportare l’Ucraina, ma penso che siamo tutti d’accordo che serve uno sforzo politico e diplomatico dell’Ue». Dall’ala centrista del Pd, si è radunata intorno alla nuova corrente “Crescere!”, Pina Picierno ricorda: Noi vogliamo ritrovare il Pd che abbiamo fondato, coraggiosamente riformista».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Studenti e pendolari: «Risparmieremo tempo»

Vagoni pieni di passeggeri nelle ore di punta: «L’importante è che rispettino il piano-frequenze» 
Davide Lao
Strade di sangue

Il ponte della tragedia nel mirino della Procura

Un baratro protetto da vecchi tubi arrugginiti, il giovane conducente indagato per omicidio stradale 
Andrea Busia
La manovra

Tassa sulle banche, la linea non cambia

Meloni: con 44 miliardi di profitti, se ne danno 5 per aiutare i deboli va bene 
Il caso

Un altro sito sessista, 50 vittime

Politiche, attrici e giornaliste spogliate online con l’intelligenza artificiale 