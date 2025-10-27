Banda ultra larga, crescono gli interventi nell’Isola  

La Sardegna accelera sulla connessione alla fibra ottica fino a casa (Ftth). Open Fiber ha annunciato il completamento del Piano banda ultra larga nell'Isola attraverso un progetto che ha, complessivamente, interessato 134 Comuni. Il Piano, promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Infratel Italia, prevede la realizzazione di un'infrastruttura a banda ultra larga in oltre 6.000 Comuni italiani delle cosiddette aree bianche, ovvero borghi e piccoli centri sprovvisti di connettività ultraveloce. L'infrastruttura, che rimane di proprietà pubblica, è realizzata e gestita in concessione da Open Fiber. Nei 134 Comuni coinvolti nel Piano Bul in Sardegna sono stati realizzati 2.000 chilometri di fibra ottica, portando la connettività in modalità Ftth a 65mila unità immobiliari e circa 500 sedi della Pubblica amministrazione. Attraverso ulteriori investimenti privati di Open Fiber, allo stato attuale, i servizi di connettività risultano in vendibilità attiva in 32 Comuni ricompresi nelle ex aree bianche della Sardegna. Oltre ai piccoli borghi e ai Comuni delle aree interne, coinvolti nel Piano Bul, Open Fiber è presente con la sua rete Ftth nella Città Metropolitana di Cagliari e in 14 grandi e medie città sarde. L'investimento realizzato da Open Fiber in Sardegna, fra pubblico e privato, ammonta a circa 170 milioni di euro.

