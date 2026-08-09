Seminari e mostre sull’architettura 

Una serie di sessioni scientifiche, conferenze, tavole rotonde, seminari e quattro mostre in diverse sale e aule della città, fino ad arrivare a dei tour guidati in alcune zone di valore archeologico: la Scuola di Architettura dell’Università di Cagliari sarà protagonista dal 26 al 29 agosto ospitando l’Annual Conference e il General Meeting della European Association for Architectural Education (Eaae), il principale network europeo delle scuole di architettura. L’Ateneo si è aggiudicato l’organizzazione dell’evento con la proposta “XS-S-M, Architecture of the Fitting”, tema al centro del confronto tra oltre 150 studiosi e docenti provenienti da tutto il mondo.

Nelle quattro giornate cagliaritane parteciperanno architetti e studiosi di fama internazionale, tra cui Mario Abis, João Ferreira Nunes, Winy Maas, Marco Navarra e Leopold Banchini, che concluderà la conferenza con la lecture Neotopia. Tra gli appuntamenti più significativi, come evidenziano dall’Ateneo cagliaritano, anche la mostra “After Twenty”, dedicata ai vent’anni della Scuola di Architettura dell’Università di Cagliari e ai suoi progetti più recenti.

A chiudere l’iniziativa saranno tre itinerari guidati alla scoperta del patrimonio paesaggistico e archeologico della Sardegna, dal Sulcis Iglesiente ai siti di Santa Cristina e Losa, fino al litorale urbano di Cagliari. «L’evento, patrocinato dalle principali società scientifiche italiane del settore, rappresenta un importante momento di confronto internazionale sui temi dell’architettura contemporanea, della ricerca e della formazione», sottolineano gli organizzatori.

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