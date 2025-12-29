Segnaletica da rifare in via Venezia 

Stop alla sosta sino al 31 dicembre lungo la via Venezia. Il divieto - in vigore da alcuni giorni - è contenuto nell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale di Selargius Marco Cantori: il tratto interessato va dall’incrocio con via San Martino sino a quello con via Trieste.
Niente auto parcheggiate lungo la strada che costeggia Riu Nou e il parco Lineare, dalle 7 del mattino sino alle 18 del pomeriggio, per consentire alla ditta incaricata dal Comune «di ripristinare la segnaletica orizzontale relativa alla sosta veicolare», viene spiegato nell’ordinanza.
Inoltre, si legge ancora, dove la larghezza della strada lo consente - soprattutto a ridosso del parco comunale - gli attuali parcheggi paralleli al marciapiede verranno trasformati in stalli a spina di pesce, «in modo da ampliare il numero di spazi per la sosta a disposizione della cittadinanza».
RIPRODUZIONE RISERVATA