Scuola civica di musica, via al nuovo bando 

Al via la gara per affidare la gestione della Scuola civica di musica per i prossimi quattro anni. L’attuale direzione della scuola di via Scarlatti, intitolata a “Luigi Rachel” e istituita dal Comune nel 2004, è in scadenza.

L’accordo quadro è di circa 700mila euro - in gran parte finanziati annualmente dalla Regione - per quarantotto mesi. «L’obiettivo è promuovere la cultura musicale sul territorio e la sua fruizione, attraverso l'insegnamento della musica a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza o Regione, anche a coloro che, per ragioni economiche, di tempo, di età, non possono rivolgersi a strutture statali o private», si legge nel bando.

Missione numero uno «diffondere la cultura musicale in tutto il territorio regionale con particolare attenzione per i bambini, i giovani, gli adolescenti, gli anziani e i portatori di handicap». Ma anche «promuovere ed organizzare conferenze, dibattiti, mostre, concerti, rassegne, festival, studi, ricerche e ogni altra attività di diffusione della cultura musicale». E «favorire la realizzazione di programmi e iniziative culturali, in collaborazione con altri gruppi, associazioni o enti regionali, nazionali e stranieri».

Il programma accademico prevede corsi ordinari di tipo amatoriale - avanzato di 25 lezioni che si tengono da novembre a giugno; corsi speciali e straordinari; stage; corsi di perfezionamento; concerti didattici e laboratori musicali.

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