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15 settembre 2026 alle 00:15

Scozia, Ulster e Galles: «Basta col Regno Unito» 

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Londra. «Il tempo di Westminster sta per finire». È il monito lanciato dai capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, che in un vertice a Cardiff hanno siglato un memorandum di sfida alle istituzioni centrali britanniche, invocando «il diritto all’autodeterminazione» sulla base di futuri referendum o altri strumenti legislativi per l’uscita dei rispettivi territori dal Regno Unito. I first minister delle tre nazioni che insieme all'Inghilterra formano il Paese, lo scozzese John Swinney, il gallese Rhun ap Iorwerth, e la nordirlandese Michelle O’Neill, tutti e tre per la prima volta di orientamento indipendentista, hanno messo nero su bianco i loro propositi. «Nessun governo di Westminster ha diritto di bloccare la democrazia o di minare il principio secondo cui i nostri popoli dovranno decidere del loro futuro», si legge nel documento. L’avvenire dei tre territori è «dentro l’Unione Europea», da cui il Regno è uscito con la Brexit del 2016 voluta dalla maggioranza degli inglesi (che rappresentano da soli oltre l’80% della popolazione dell’intero Paese) e dei gallesi, ma solo di una minoranza di scozzesi e nordirlandesi. L’intenzione del vertice “celtico” è cambiare le regole in vigore, che non permettono la convocazione di referendum o altre forme di iter secessionisti senza il placet di Londra e del governo britannico, come ha confermato nel 2022 la Corte Suprema. Il premier laburista Andy Burnham - colpito nelle scorse ore ore dalla morte del padre, che da anni soffriva di Alzheimer – ha detto che il Paese è al meglio «quando porta avanti insieme i suoi valori condivisi per risolvere i problemi di tutti invece di dividersi», per poi suggerire ai first minister di concentrarsi «sull’alleggerire le pressioni esercitate dal costo della vita piuttosto che impegnarsi in dibattiti costituzionali o ulteriori referendum».

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