Scontro tra due auto sulla Statale 130,  in ospedale 4 feriti  

Un semaforo rosso ignorato potrebbe essere all’origine dello scontro frontale tra due auto che ieri sera verso le 21 ha registrato quattro feriti non gravi e portato alla chiusura temporanea della Statale 130 in direzione Cagliari.

Lo schianto si è verificato all’incrocio che collega Assemini alla statale. Un impatto talmente violento da aver poi coinvolto altre due vetture colpite da una carambola incontrollata.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri, i volontari della Protezione civile, e le ambulanze del 118 che hanno assistito i feriti portandoli all’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari in codice rosso, ma poi valutati in condizioni non preoccupanti.

I militari intervenuti sul posto hanno poi provveduto a chiudere per alcune ore la circolazione sulla corsia che conduce a Cagliari per consentire la rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata dai detriti.

Spetterà proprio ai carabinieri accertare con esattezza la dinamica dell’incidente, anche se dalle prime testimonianze sembrerebbe che all’origine ci sia il transito nell’incrocio di una delle auto nonostante il semaforo rosso.

È anche certo che due delle quattro vetture (una proveniente da Assemini, l’altra da Decimomannu) si siano scontrate in maniera violentissima concludendo la propria corsa su altre due auto danneggiate in maniera minore. I rilievi dei carabinieri, di sicuro non agevolati dalla poca illuminazione pubblica, chiariranno le responsabilità.

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