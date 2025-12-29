Scontro sul mercato civico 

Stavolta lo scontro politico cittadino si concentra sul mercato civico di piazza Dessì, la struttura commerciale nel cuore del centro storico. «È in stato di abbandono, il simbolo del fallimento della Giunta Milia», attacca il coordinatore cittadino di FdI Nicholas Secci. «I soliti slogan di FdI senza proposte per la città», replica la capogruppo di Rinascita Valeria Piras. «Si sta lavorando per una riqualificazione in chiave di rilancio generale del centro storico».

Polemica

La denuncia sullo stato del mercato è contenuta in una nota diffusa da FdI. «Controsoffitti divelti, pannelli mancanti o pericolanti, impianti a vista. Una situazione indecorosa e potenzialmente pericolosa che due anni fa la Giunta aveva promesso di risolvere subito e che solleva interrogativi inquietanti sul livello di attenzione che la Giunta Milia riserva alla sicurezza di operatori, cittadini e visitatori», denuncia il coordinamento quartese del partito. «Ci chiediamo come sia possibile tollerare uno stato simile in un luogo pubblico». Secci parla di «una totale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a una mancanza di visione e di rispetto verso chi nel mercato lavora e investe ogni giorno. FdI», aggiunge, «continuerà a vigilare e a denunciare pubblicamente queste situazioni, dando voce agli operatori e ai cittadini stanchi di degrado, incuria e immobilismo. La città merita di più, e il mercato civico non può continuare a essere il simbolo del fallimento politico e amministrativo della Giunta Milia».

La maggioranza

Critiche che la maggioranza respinge. «Legittimo fare opposizione, ma lo si deve fare nei luoghi in cui democraticamente si prendono le decisioni», sottolinea la consigliera Valeria Piras. «Era possibile farlo, ad esempio, durante l'ultima seduta di Consiglio in cui abbiamo discusso il bilancio: FdI non ha presentato un solo emendamento, né avanzato soluzioni alternative, limitandosi a voti contrari senza neanche una dichiarazione di voto».Poi il riferimento al mega progetto annunciato durante la consiliatura: un project financing che prevedeva il trasferimento del mercato in viale Colombo - con parcheggio sotterraneo - e la rinascita di piazza Dessì come un grande spazio all’aperto in centro.

I propositi

«L’amministrazione non ha mai accantonato il progetto di riqualificazione: si tratta di un intervento complesso che ha incontrato oggettivi ostacoli economici», spiega Valeria Piras, «nonostante questo, la volontà politica è rimasta salda. L’obiettivo è ripensare l’area creando nuovi luoghi e nuove funzioni che offrano possibilità di rivitalizzare il centro storico. Il decoro urbano e la sicurezza sono temi seri, che non si affrontano con slogan o accuse generiche, ma con programmazione, scelte responsabili e atti amministrativi concreti. Ai cittadini e agli operatori va detto con onestà che i problemi non si risolvono con le polemiche, ma con progetti sostenibili e realizzabili».

