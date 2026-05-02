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Incidenti.
03 maggio 2026 alle 00:07

Scontro auto-scooter  e un investimento: due feriti in ospedale 

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È di due feriti, un uomo e una donna, il bilancio degli incidenti avvenuti ieri mattina, a distanza di circa due ore, in città. Un uomo ha riportato lesioni per fortuna non gravissime nello scontro con il suo scooter e un’auto in via Sonnino, mentre una donna è stata accompagnata in ospedale dopo essere stata investita mentre attraversava la strada tra via Pessina e via Amat. Entrambi i feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati, con assegnato un codice giallo, in ospedale: i medici li hanno tenuti sotto osservazione. Intanto gli agenti della Polizia Locale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Il primo intervento dei soccorritori c’è stato alle 10,30 di ieri all’incrocio tra via Pessina e via Amat per portare le prime cure a una signora investita da un’auto mentre attraversava la strada presumibilmente sulle strisce pedonali. L’impatto non è stato fortunatamente violentissimo e la ferita non sembra aver riportato lesioni particolarmente gravi. I poliziotti della Municipale hanno svolto i rilievi, sentendo i testimoni presenti al momento dell’incidente.

Verso le 12,30 l’incidente in via Sonnino, all’incrocio con via San Lucifero. In questo caso c’è stato uno scontro tra uno scooter e un’auto. Ovviamente ha avuto la peggio il conducente del mezzo a due ruote soccorso dal 118 e accompagnato, su un’ambulanza, in ospedale e tenuto in osservazione. Agenti della Polizia Locale al lavoro per valutare le responsabilità. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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