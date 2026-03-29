sconfitto in casa il cagliari scivola all’ottavo posto 

Il Cagliari esce sconfitto dalla sfida contro il TikiTaka Francavilla, valida per la 20ª giornata di campionato, con un pesante 6-1 che complica il percorso in vista delle ultime due gare della stagione regolare. Le rossoblù restano in zona playoff, ma con una concorrente distante appena tre punti. La corsa resta così apertissima e ogni punto diventa decisivo nel rush finale.

L’avvio di partita è equilibrato, con le due squadre che si studiano senza scoprirsi troppo. La prima vera occasione arriva al 7’ ed è per il Cagliari: Pellegry si rende protagonista con due conclusioni ravvicinate, entrambe neutralizzate dal portiere avversario.

Le rossoblù provano a mantenere iniziativa e ritmo, affidandosi anche agli interventi di Ricottini, attenta nel contenere le offensive del TikiTaka. Il Cagliari costruisce altre opportunità, ancora con Pellegry su calcio piazzato e con Mendes, senza però concretizzare. Nonostante le occasioni create, sono le padrone di casa a sbloccare il risultato, chiudendo il primo tempo sull’1-0.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per il Cagliari: dopo appena 15 secondi arriva il raddoppio del TikiTaka. Coach Giorgi prova a reagire immediatamente inserendo il portiere di movimento, con Aresu coinvolta anche nella gestione della manovra offensiva. La scelta, però, espone le rossoblù alle ripartenze avversarie e il Francavilla ne approfitta, trovando anche il terzo gol.

Il Cagliari reagisce con orgoglio e accorcia le distanze con Cokito, autrice di una conclusione diagonale precisa che riapre momentaneamente la gara. Le rossoblù provano a rientrare in partita, ma alcune disattenzioni in fase di costruzione, soprattutto in situazioni di power play, risultano decisive. Nel finale arrivano le altre reti del TikiTaka, prima con una conclusione a porta vuota e poi con ulteriori recuperi palla che fissano il risultato sul 6-1.

Una sconfitta pesante per il Cagliari, che dovrà subito resettare in vista delle ultime due gare di campionato. Con la zona playoff ancora da consolidare e una concorrente a soli tre punti, sarà fondamentale reagire immediatamente per difendere la posizione e arrivare alla fase finale della stagione nel miglior modo possibile.

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