Torino.
10 dicembre 2025 alle 00:27

A5, caccia al furgone fantasma 

TORINO. Sarebbe stata tamponata da un furgone, l'auto con a bordo la bambina di nemmeno tre mesi morta dopo essere stata sbalzata sulla strada, sabato scorso in un incidente sull'A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Dalle indagini della Procura di Ivrea emerge la conferma che il veicolo su cui viaggiava la piccola con la madre, in direzione Aosta, è uscita di strada non in modo autonomo, ma dopo l'urto col mezzo di cui poi si è persa traccia.

La persona alla guida del furgone si sarebbe inizialmente fermata, per poi scappare. C'è poi una terza auto, che a sua volta al momento non è stata individuata, che avrebbe successivamente investito la bambina. Sono ancora in corso le verifiche per capire quale, dei vari eventi, è risultato decisivo per causare la morte della piccola. Gli investigatori che indagano sulla tragedia di Volpiano hanno sentito alcuni testimoni e visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'autostrada. Inoltre, proseguono gli accertamenti tecnici per capire perché l'ovetto, che avrebbe dovuto proteggere la bimba e che era posizionato sulla Fiat 500X della madre, sia stato sbalzato fuori dal mezzo.

