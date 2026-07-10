Sciampitta al via, presentati i gruppi a Sa Dom’e Farra 

La città accoglie il folklore internazionale con l’atteso festival Sciampitta, arrivato alla 41esima edizione e organizzato come sempre dall’associazione Città di Quarto con la regia di Gianni Orrù. Ieri alle 20 il taglio del nastro con l’inaugurazione della mostra dei costumi tradizionali a Sa Dom’e Farra, poi alle 21 la presentazione dei gruppi protagonisti sul palco in piazza Dessì: Argentina, Portogallo, Perù, e Friuli. Si prosegue oggi con la messa dei popoli nella Basilica e la parata in centro città che arriverà alle 21,15 in piazza Mercato per l’apertura della rassegna: protagonisti i gruppi d’oltremare insieme alla rappresentanza del folklore sardo con associazioni e realtà culturali locali e arrivate in città da diverse parti dell’Isola.

Domani spazio alla rassegna dedicata a su cantu a curba. Lunedì, martedì e mercoledì sono in programma gli spettacoli in piazza Mercato e la “danza dei popoli” a Sa Dom’e Farra. Sempre mercoledì, alle 21, la chiusura in diretta su Videolina. (f. l.)

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