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11 ottobre 2026 alle 00:42

Schlein e Conte, prove di disgelo 

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Prove tecniche di intesa tra i due leader del Campo Largo, Elly Schlein e Giuseppe Conte. C'è stato pure un abbraccio, anche abbastanza caloroso. Dopo giorni di botta e risposta a distanza, la segretaria del Pd e il presidente del M5s si sono ritrovati sul palco della festa de Il Manifesto, a Roma. Insieme a loro, i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e quello di Più Europa Riccardo Magi. Anche se sull'Ucraina ognuno ha ribadito la propria posizione, con Schlein e Magi a favore dell'invio di armi e tutti gli altri no. La corda continua a rimanere tesa. Però la segretaria del Pd, nonostante le difficoltà, è sicura che una sintesi sia a portata di mano: «Saremo in condizione -ha detto- di trovare un’intesa, pur nella differenza delle nostre posizioni». La replica del presidente del M5s: «E' urgente mettersi attorno a un tavolo e definire un accordo. Facendo un confronto serio in un paio di settimane si chiude il programma».

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