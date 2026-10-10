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11 ottobre 2026 alle 00:43

C’è la Juve: Maldini suona la carica 

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L’attesa è finita. Dopo la maxi sosta, il Cagliari torna in campo stasera alla Unipol Domus in una delle partite più suggestive alla luce anche della classifica: contro la Juventus. Pisacane suona la carica. «Non soffriamo di vertigini. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e quanta sofferenza c’è voluta per conquistare questi dodici punti», tiene a precisare l’allenatore rossoblù. Sotto i riflettori i due azzurri Romano e Maldini. Quest’ultimo (foto Ansa) compie proprio oggi 25 anni e spera di festeggiare con il quarto gol consecutivo. Il fischio d’inizio alle 20.45.

alle pagine 50, 51

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