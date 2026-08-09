Schianto sulla 130, grave un 60enne 

È di quattro feriti, di cui uno in gravissime condizioni, il bilancio dello schianto successo alle 9 di ieri mattina, nel tratto di Musei della Statale 130. Nel terribile scontro avvenuto al chilometro 39, accanto allo svincolo per la pineta, sono rimaste coinvolte due auto: una Fiat Punto con a bordo due sessantenni di Guspini che viaggiavano con il nipote undicenne, e un’Audi R6, condotta da un trentenne di Sant’Antioco.

Il bilancio

Ad avere la peggio gli occupanti della Fiat Punto che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stata tamponata violentemente dall’Audi. Entrambi le auto viaggiavano in direzione Iglesias quando, per cause ancora da confermare, l’Audi avrebbe colpito a forte velocità la Punto, facendola sbandare per qualche decina di metri e finendo poi la corsa in mezzo alla carreggiata.

L’Audi, invece, dopo l’urto è finita appena fuori dalla sede stradale. Gli occupanti delle due auto sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118.

Sul posto sono subito giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, i carabinieri della stazione di Siliqua e, in supporto, i colleghi del Nucleo radiomobile di Iglesias.

Le condizioni del conducente della Fiat Punto sono subito apparse gravissime, gli operatori sanitari hanno dovuto praticare la rianimazione prima di trasportarlo nell’ospedale Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso di Areus. Feriti, con diversi traumi, anche la donna che sedeva affianco al conducente, e il ragazzo che occupava il sedile posteriore. Anche loro accompagnati delle ambulanze del 118 all’ospedale Brotzu. Meno preoccupanti le lievi ferite riportate dal guidatore dell’Audi, che comunque è stato sottoposto agli accertamenti.

Disastro

Una scena spaventosa quella che è apparsa ai soccorritori, la parte posteriore della Fiat Punto è stata completamente distrutta nell’urto e i rottami sono finiti per tutto il tratto stradale. La carreggiata è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, per permettere i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada, eseguita dai tecnici dell’Anas. I carabinieri della stazione di Siliqua, indagano per accertare le cause del sinistro, saranno i rilievi stradali, assieme alle testimonianze rilasciate dagli automobilisti che hanno assistito alla scena, a far luce sull’incidente.

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