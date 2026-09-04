Scarsa illuminazione sul ponte, proteste 

È un problema che si ripresenta puntuale, proprio nei giorni in cui il ponte sul Tirso viene attraversato ogni sera da centinaia di pellegrini diretti alla Basilica del Rimedio per la novena e il rosario, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna. Anche quest’anno diversi lampioni sul vecchio ponte sono spenti, come segnalano i fedeli. Il problema diventa particolarmente evidente al termine delle celebrazioni, quando, dopo le 22, i pellegrini si rimettono in cammino verso Oristano. Una parte del percorso è illuminata, ma diversi punti del viadotto restano al buio, rendendo meno visibili le persone che percorrono la strada a piedi e aumentando i rischi, soprattutto in presenza di traffico.

Sul ponte è stata predisposta, come negli anni passati, una corsia riservata ai pedoni, delimitata dalle transenne. Una misura utile, ma che da sola non risolve il problema della sicurezza. Quest’anno, inoltre, i fedeli segnalano l’assenza di un servizio di vigilanza della Polizia locale per agevolare l’attraversamento. A rendere meno agevole il percorso contribuiscono anche le condizioni del marciapiede, che in alcuni tratti si presenta sporco e poco curato. L’illuminazione del ponte è di competenza della Provincia e già negli anni passati erano state segnalate situazioni analoghe, proprio nei giorni di maggiore afflusso verso il santuario. ( m. g. )

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