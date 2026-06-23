Scabbia, il prurito deve mettere in allerta 

Scabbia, come riconoscerla e prevenirla?

La scabbia è un’infestazione cutanea causata da un acaro, il Sarcoptes scabiei, che si trasmette per contatto diretto e prolungato. In estate l’aumento di viaggi e promiscuità abitativa ne favorisce la diffusione. Il sintomo principale è un prurito intenso, spesso notturno, associato a papule e vescicole che si formano soprattutto tra le dita, i polsi, le ascelle e nell’area genitale. È buona norma evitare di condividere biancheria, lenzuola e asciugamani e prestare attenzione ai contatti stretti in caso di sospetta infestazione. In presenza di sintomi è fondamentale rivolgersi subito al medico per avviare la terapia specifica e interrompere la catena di trasmissione.